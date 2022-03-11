Розвідка: Путін готує теракт на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російський диктатор Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
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“За наявною інформацією – Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну”, - повідомили розвідники.
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Так, наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.
Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли «білоруські спеціалісти». Серед них, за даними розвідки, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту.
“Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС”, - зазначили в ГУР.
Тобто, за оцінками розвідників, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.
“Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм. Незважаючи на це, подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок”, - додали у ГУР.
Додамо
В результаті дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання, як і всі об'єкти зони відчуження.
Напередодні в Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що з Чорнобильської та Запорізької АЕС перестала надходити інформація.