Разведка обнародовала данные десантников из Бреста, которых рф хочет втянуть в войну против Украины

Детали

"Главное управление разведки Украины получило персональные данные на отдельных военнослужащих (106 человек) 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г. Брест) вооруженных сил республики беларусь", - говорится в сообщении.

Военная разведка Украины обратилась к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призвала их отказаться от участия в войне против Украины.

"Мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины. Надеемся на ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", — написало ГУР.

В ГУР добавили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом, они будут привлечены к ответственности.

Список военных преступников можно посмотреть по ссылке.

Напомним

Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ рф, совершающих военные преступления против украинцев.