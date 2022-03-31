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Розвідка оприлюднила дані десантників із Бреста, яких рф хоче втягнути у війну проти України

Київ • УНН

 • 160389 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило персональні дані військових 38-ї десантно-штурмової бригади з білоруського Бреста, яких рф намагається втягнути у війну проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на на Telegram ГУР.

Розвідка оприлюднила дані десантників із Бреста, яких рф хоче втягнути у війну проти України

Деталі

"Головне управління розвідки України здобуло персональні дані на окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил республіки білорусь", - ідеться в повідомленні.

Військова розвідка України звернулася до військовослужбовців білоруських збройних сил та закликала їх відмовитися від участі у війні проти України.

"Ми маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України. Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації", — написало ГУР.

У ГУР додали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом, їх буде притягнуто до відповідальності.

Список воєнних злочинців можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

Розвідка опублікувала дані спецпризначенців ГРУ рф, які здійснюють воєнні злочини проти українців.

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