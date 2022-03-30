Розвідка опублікувала дані спецпризначенців ГРУ рф, які воюють проти Україні

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"Військові злочинці – військовослужбовці 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України", — ідеться у повідомленні.

Військова частина спецпризначенців з 1327 центру розташована у Республіці Дагестан.

Розвідники оприлюднили імена, посади, водійські посвідчення, фото та дати народження воєнних злочинців. Повний перелік окупантів, причетних до вбивства українців, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

Розвідка опублікувала дані російських військових 136 окремої мотострілецької бригади, які здійснюють воєнні злочини проти мирного населення України.