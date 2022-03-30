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Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ рф, которые воюют против Украины

Киев • УНН

 • 245420 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные российских военных 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, которые совершают военные преступления против украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ГУР.

Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ рф, которые воюют против Украины

Детали

"Военные преступники - военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины", — говорится в сообщении.

Воинская часть спецназовцев из 1327 центра расположена в Республике Дагестан.

Разведчики обнародовали имена, должности, водительские удостоверения, фото и даты рождения военных преступников. Полный перечень оккупантов, причастных к убийству украинцев, можно просмотреть по ссылке.

Напомним

Разведка опубликовала данные российских военных 136 отдельной мотострелковой бригады, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

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