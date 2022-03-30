Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ рф, которые воюют против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные российских военных 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, которые совершают военные преступления против украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ГУР.
Детали
"Военные преступники - военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины", — говорится в сообщении.
Воинская часть спецназовцев из 1327 центра расположена в Республике Дагестан.
Разведчики обнародовали имена, должности, водительские удостоверения, фото и даты рождения военных преступников. Полный перечень оккупантов, причастных к убийству украинцев, можно просмотреть по ссылке.
Напомним
Разведка опубликовала данные российских военных 136 отдельной мотострелковой бригады, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.