Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ рф, которые воюют против Украины

Детали

"Военные преступники - военнослужащие 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины", — говорится в сообщении.

Воинская часть спецназовцев из 1327 центра расположена в Республике Дагестан.

Разведчики обнародовали имена, должности, водительские удостоверения, фото и даты рождения военных преступников. Полный перечень оккупантов, причастных к убийству украинцев, можно просмотреть по ссылке.

Напомним

Разведка опубликовала данные российских военных 136 отдельной мотострелковой бригады, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.