Розвідка опублікувала дані російських терористів 136 мотострілецької бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані російських військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади, які здійснюють воєнні злочини проти мирного населення України, пише УНН із посиланням на ГУР.
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ГУР МО України отримало список військовослужбовців 136 окремої мотострілецької бригади міста Буйнакськ Республіки Дагестан, які здійснюють воєнні злочини проти українців.
Цитата
“За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності”, - заявили у відомстві.
ПІБ, посади, підрозділ, особистий номер та дату народження можна переглянути на офіційному сайті ГУР Міністерства оборони України.
Додамо
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що українські воїни ліквідували командира полку російських десантників полковника Сергія Сухарєва.