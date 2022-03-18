Украинские защитники уничтожили еще одного российского полковника - командира полка десантников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские воины ликвидировали командира полка российских десантников полковника Сергея Сухарева, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Наши воины ликвидировали командира 331-го гвардейского парашютно-десантного полка России полковника Сергея Сухарева", - сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Ранее
Украинские защитники нанесли значительных потерь подразделениям со склада 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Потеряно до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.