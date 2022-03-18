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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3795 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські захисники знищили ще одного російського полковника - командира полку десантників

Українські захисники знищили ще одного російського полковника - командира полку десантників

Київ • УНН

 • 181591 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Українські воїни ліквідували командира полку російських десантників полковника Сергія Сухарєва, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва", - повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30% особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

Українські Національні Новини

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