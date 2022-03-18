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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведка опубликовала данные российских террористов 136 мотострелковой бригады

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные российских военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады, которые совершают военные преступления против мирного населения Украины, пишет УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады города Буйнакск Республики Дагестан, которые совершают военные преступления против украинцев.

Цитата

“За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности”, - заявили в ведомстве.

ФИО, должности, подразделение, личный номер и дату рождения можно посмотреть на официальном сайте ГУР Министерства обороны Украины.

Добавим

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что украинские воины ликвидировали командира полка российских десантников полковника Сергея Сухарева.

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