Детали

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады города Буйнакск Республики Дагестан, которые совершают военные преступления против украинцев.

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“За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности”, - заявили в ведомстве.

ФИО, должности, подразделение, личный номер и дату рождения можно посмотреть на официальном сайте ГУР Министерства обороны Украины.

Добавим

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что украинские воины ликвидировали командира полка российских десантников полковника Сергея Сухарева.



