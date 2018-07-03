Разведка: на оккупированном Донбассе продолжается мобилизация

"По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия. Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сообщил пресс-секретарь.

Затем с этими лицами проводятся сборы сроком от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе устанавливают запрещенные противопехотные мины.