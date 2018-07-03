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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 133404 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Разведка: на оккупированном Донбассе продолжается мобилизация

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжаются мобилизационные мероприятия. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия. Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сообщил пресс-секретарь.

Затем с этими лицами проводятся сборы сроком от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе устанавливают запрещенные противопехотные мины.

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