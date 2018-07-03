Разведка: на оккупированном Донбассе продолжается мобилизация
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжаются мобилизационные мероприятия. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия. Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сообщил пресс-секретарь.
Затем с этими лицами проводятся сборы сроком от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе устанавливают запрещенные противопехотные мины.