Розвідка: на окупованому Донбасі продовжується мобілізація

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На окупованих територіях Луганської і Донецької областей продовжуються мобілізаційні заходи. Про це з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжуються мобілізаційні заходи. Місцевим мешканцям віком від 18 до 65 років вручаються повістки з вимогою прибуття до т. зв. „військових комісаріатів“”, — повідомив речник.

Потім із цими особами проводяться збори терміном від двох до чотирьох тижнів в навчальних центрах і на полігонах 1-го та 2-го АК російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі встановлюють заборонені протипіхотні міни.

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