Разведка: на Донбассе распространяют слухи о возобновлении боевых действий

"Увеличено количество и продолжительность занятий по направлению так называемого "политического информирования" в передовых подразделениях противника. Это связано с усилением сомнений среди российских военнослужащих в правильности политического внешнеполитического курса руководства РФ и легитимности и законности деятельности оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Наряду с этим он отметил, что "русскими пропагандистами интенсивно распространяются слухи о возобновлении активных боевых действий в связи с изменением Украины формата проведения АТО".

Напомним, в Минобороны рассказали о состоянии травмированного бойца АТО.