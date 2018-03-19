Розвідка: на Донбасі поширюють чутки про відновлення бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Командування російських окупаційних військ на окупованому Донбасі додатково збільшує ідеологічну і виховну роботу в з'єднаннях і частинах так званих "1-го" і "2-го армійських корпусів" російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, посилаючись на зведення Головного управління розвідки Міноборони України, передає кореспондент УНН.
"Збільшено кількість і тривалість занять за напрямом так званого "політичного інформування" у передових підрозділах противника. Це пов’язано з посиленням сумнівів серед російських військовослужбовців щодо правильності політичного зовнішньополітичного курсу керівництва РФ та легітимності і законності діяльності окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - сказав він.
Поряд з цим він зауважив, що "російськими пропагандистами інтенсивно поширюються чутки про відновлення активних бойових дій в зв'язку зі зміною України формату проведення АТО".
Нагадаємо, у Міноборони розповіли про стан травмованого бійця АТО.