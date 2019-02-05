Разведка Литвы: РФ ищет возможность дискредитировать Киев в глазах Запада
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Департамент государственной безопасности Литовской Республики (агенство по нацбезопасности) и Второе следственное управление Министерства национальной обороны опубликовали совместный отчет об угрозах национальной безопасности страны. Почти весь отчет посвящен угрозам со стороны России, передает УНН со ссылкой на документ.
Так, согласно прогнозу служб безопасности Литвы, в 2019 году изменения во внутренней политике России маловероятны: Кремль будет готовить пути решения проблемы 2024 года - конца срока правления Путина.
В то же время, в Литве считают, что реальных угроз правящему режиму в России нет, хотя в среднесрочной перспективе экономические трудности и международная изоляция увеличат напряженность среди элиты и недовольство в обществе.
"И ухудшение внутренней ситуации, и поведение России в международных отношениях, могут побудить Кремль прибегнуть к внешнеполитическим авантюрам. Россия укрепляет свою военную мощь, разрабатывает инструментарий для иностранного влияния и усиливает свое присутствие в различных регионах мира", - отметили в отчете.
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По словам экспертов, такая политика России приводит к лучшему пониманию угроз, исходящих от РФ, в западных странах, и ужесточению санкций. В то же время Россия не желает менять свою политику, поскольку она считает любые уступки поражением.
"Кремль настроен на долгосрочное противостояние с Западом. Россия будет использовать любую возможность, чтобы разжечь конфликты в других странах или спровоцировать международные кризисы, если она воспримет это как шанс увеличить свое влияние", - уверены литовские ведомства.
К тому же, уверены эксперты, нет никаких признаков того, что Россия попытается приспособить свою военную политику и политику безопасности к деэскалации и снижению напряженности.
"Весьма вероятно, что Россия будет искать пути укрепления своих глобальных позиций и расширения сети военных баз за рубежом. Способность приступить к выполнению боевых приказов с уведомлением в течении 24-48 часов, наращивание военного потенциала России и решимость использовать их будут одним из основных факторов, негативно влияющих на национальную безопасность Литвы", - говорится в отчете.
В нем так же указан некоторый прогноз насчет поведения России в отношении Украины. В литовских ведомствах уверены, что на сегодня Кремль не может влиять на Украину так сильно, как до аннексии Крыма, в частности, с помощью "мягкой силы".
"В настоящее время у России нет долгосрочной стратегии ни по урегулированию конфликта, ни по нормализации отношений с Украиной. Поэтому она ищет возможности дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и дискредитировать Киев в глазах ее западных союзников и международного сообщества", - сказано в документе.
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Кроме того, отмечается, что Россия ввела ограничения для украинского судоходства через Керченский пролив, и опасность вооруженных инцидентов в регионе все еще существует.
"Вполне вероятно, что Россия и дальше будет стремиться спровоцировать Киев на применение военной силы. Россия может ответить, полностью закрыв доступ украинской навигации через Керченский пролив. Ситуация в Азовском море может усилить военную напряженность на Донбассе между Украиной и контролируемыми Россией сепаратистами. Однако в краткосрочной перспективе возобновление полномасштабного вооруженного конфликта на Донбассе маловероятно", - отметили в отчете.
Относительно российских угроз для Литвы, эксперты уверены, что РФ попытается повлиять на предстоящие выборы в Литве. В ведомствах не исключают, что российские разведывательные службы будут все чаще использовать нетрадиционные методы и средства разведки в странах ЕС и НАТО.
Как сообщал УНН, в конце января Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили вмешательство России в избирательный процесс в Украине и Литве.