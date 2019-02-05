Разведка Литвы: РФ ищет возможность дискредитировать Киев в глазах Запада

Так, согласно прогнозу служб безопасности Литвы, в 2019 году изменения во внутренней политике России маловероятны: Кремль будет готовить пути решения проблемы 2024 года - конца срока правления Путина.

В то же время, в Литве считают, что реальных угроз правящему режиму в России нет, хотя в среднесрочной перспективе экономические трудности и международная изоляция увеличат напряженность среди элиты и недовольство в обществе.

"И ухудшение внутренней ситуации, и поведение России в международных отношениях, могут побудить Кремль прибегнуть к внешнеполитическим авантюрам. Россия укрепляет свою военную мощь, разрабатывает инструментарий для иностранного влияния и усиливает свое присутствие в различных регионах мира", - отметили в отчете.

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По словам экспертов, такая политика России приводит к лучшему пониманию угроз, исходящих от РФ, в западных странах, и ужесточению санкций. В то же время Россия не желает менять свою политику, поскольку она считает любые уступки поражением.

"Кремль настроен на долгосрочное противостояние с Западом. Россия будет использовать любую возможность, чтобы разжечь конфликты в других странах или спровоцировать международные кризисы, если она воспримет это как шанс увеличить свое влияние", - уверены литовские ведомства.

К тому же, уверены эксперты, нет никаких признаков того, что Россия попытается приспособить свою военную политику и политику безопасности к деэскалации и снижению напряженности.

"Весьма вероятно, что Россия будет искать пути укрепления своих глобальных позиций и расширения сети военных баз за рубежом. Способность приступить к выполнению боевых приказов с уведомлением в течении 24-48 часов, наращивание военного потенциала России и решимость использовать их будут одним из основных факторов, негативно влияющих на национальную безопасность Литвы", - говорится в отчете.

В нем так же указан некоторый прогноз насчет поведения России в отношении Украины. В литовских ведомствах уверены, что на сегодня Кремль не может влиять на Украину так сильно, как до аннексии Крыма, в частности, с помощью "мягкой силы".

"В настоящее время у России нет долгосрочной стратегии ни по урегулированию конфликта, ни по нормализации отношений с Украиной. Поэтому она ищет возможности дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и дискредитировать Киев в глазах ее западных союзников и международного сообщества", - сказано в документе.

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Кроме того, отмечается, что Россия ввела ограничения для украинского судоходства через Керченский пролив, и опасность вооруженных инцидентов в регионе все еще существует.

"Вполне вероятно, что Россия и дальше будет стремиться спровоцировать Киев на применение военной силы. Россия может ответить, полностью закрыв доступ украинской навигации через Керченский пролив. Ситуация в Азовском море может усилить военную напряженность на Донбассе между Украиной и контролируемыми Россией сепаратистами. Однако в краткосрочной перспективе возобновление полномасштабного вооруженного конфликта на Донбассе маловероятно", - отметили в отчете.

Относительно российских угроз для Литвы, эксперты уверены, что РФ попытается повлиять на предстоящие выборы в Литве. В ведомствах не исключают, что российские разведывательные службы будут все чаще использовать нетрадиционные методы и средства разведки в странах ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, в конце января Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили вмешательство России в избирательный процесс в Украине и Литве.