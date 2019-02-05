Розвідка Литви: РФ шукає можливість дискредитувати Київ в очах Заходу

Так, згідно з прогнозом служб безпеки Литви, в 2019 році зміни у внутрішній політиці Росії малоймовірні: Кремль готуватиме шляхи вирішення проблеми 2024 року - кінця терміну правління Путіна.

У той же час, у Литві вважають, що реальних загроз правлячому режиму в Росії немає, хоча в середньостроковій перспективі економічні труднощі і міжнародна ізоляція збільшать напруженість серед еліти і невдоволення у суспільстві.

"І погіршення внутрішньої ситуації, і поведінка Росії в міжнародних відносинах, можуть спонукати Кремль вдатися до зовнішньополітичних авантюр. Росія зміцнює свою військову міць, розробляє інструментарій для іноземного впливу і посилює свою присутність в різних регіонах світу", - відзначили в звіті.

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За словами експертів, така політика Росії призводить до кращого розуміння загроз, що виходять від РФ, в західних країнах, і посилення санкцій. У той же час Росія не бажає змінювати свою політику, оскільки вона вважає будь-які поступки поразкою.

"Кремль налаштований на довгострокове протистояння з Заходом. Росія буде використовувати будь-яку можливість, щоб розпалити конфлікти в інших країнах або спровокувати міжнародні кризи, якщо вона сприйме це як шанс збільшити свій вплив", - впевнені литовські відомства.

До того ж, впевнені експерти, немає ніяких ознак того, що Росія спробує пристосувати свою військову політику і політику безпеки до деескалації та зниження напруженості.

"Досить імовірно, що Росія буде шукати шляхи зміцнення своїх глобальних позицій і розширення мережі військових баз за кордоном. Здатність приступити до виконання бойових наказів з повідомленням протягом 24-48 годин, нарощування військового потенціалу Росії і рішучість використовувати їх будуть одним з основних факторів, негативно впливають на національну безпеку Литви", - йдеться в звіті.

У ньому так само зазначений деякий прогноз щодо поведінки Росії щодо України. У литовських відомствах впевнені, що на сьогодні Кремль не може впливати на Україну так сильно, як до анексії Криму, зокрема, за допомогою "м'якої сили".

"В даний час у Росії немає довгострокової стратегії ні щодо врегулювання конфлікту, ні по нормалізації відносин з Україною. Тому вона шукає можливості дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні та дискредитувати Київ в очах її західних союзників і міжнародного співтовариства", - сказано в документі.

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Крім того, наголошується, що Росія ввела обмеження для українського судноплавства через Керченську протоку, і небезпека збройних інцидентів в регіоні все ще існує.

"Цілком ймовірно, що Росія і далі буде прагнути спровокувати Київ на застосування військової сили. Росія може відповісти, повністю закривши доступ української навігації через Керченську протоку. Ситуація в Азовському морі може посилити військову напруженість на Донбасі між Україною та контрольованими Росією сепаратистами. Однак в короткостроковій перспективі відновлення повномасштабного збройного конфлікту на Донбасі малоймовірно", - відзначили в звіті.

Щодо російських погроз для Литви, експерти впевнені, що РФ спробує вплинути на майбутні вибори в Литві. У відомствах не виключають, що російські розвідувальні служби будуть все частіше використовувати нетрадиційні методи і засоби розвідки в країнах ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНН, в кінці січня Президент України Петро Порошенко і президент Литви Даля Грібаускайте під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорили втручання Росії у виборчий процес в Україні і Литві.