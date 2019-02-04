Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На полигонах боевой подготовки во временно оккупированном Крыму проходят учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
Как отмечается, российские морские пехотинцы выполняют упражнения боевых стрельб по мишенных позициях из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.
Кроме того, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировки огня из пушки и пулемета, подвижных и на месте, а водители-механики - приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.
Также в ходе маршей российские военные, как сообщается, учатся действиям по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.
Все занятия проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около 1000 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.
Напомним, по данным разведки, за последний год в корабельній состав ЧФ РФ вошло четыре боевых корабля.