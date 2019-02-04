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Росія проводить військові навчання в окупованому Криму

Росія проводить військові навчання в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На полігонах бойової підготовки у тимчасово окупованому Криму проходять навчання з підрозділами окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства оборони РФ.

Як зазначається, російські морські піхотинці виконують вправи бойових стрільб по мішеневих позиціях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів. 

Окрім того, наводчики бронетранспортерів відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета, рухомо і на місці, а водії-механіки - прийоми водіння і подолання різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості.

Також в ході маршів російські військові, як повідомляється, навчаються діям з оборони колони техніки від ударів авіації, нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

Усі заняття проходять на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий. У них задіяно близько 1000 військовослужбовців і близько 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, за даними розвідки, протягом останнього року до корабельного складу ЧФ РФ увійшло чотири бойових кораблі.

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