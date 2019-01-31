РФ не отказалась бы от попытки захватить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация не отказалась бы от попытки захватить территорию Украины. Об этом Полторак сообщил во время брифинга по реформе Минобороны, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что ни один человек, который находится в этом зале и в целом в Украине, не имеет никаких сомнений, что РФ точно не отказалась бы от попытки захватить Украину, она не отказалась бы от желания провести открытую агрессию и захватить нашу территорию", - отметил Полторак.
Он добавил, что в 2018 году РФ сосредоточила большое количество техники и ракет на государственной границе и построила систему, которая давала возможность начать открытую агрессию против Украины.
Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что между Россией и Украиной нет никакой войны.
Напомним, ГПУ зафиксировали нарушения РФ и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права на Донбассе.
Ранее Украина и Литва обсудили противодействие агрессии РФ.