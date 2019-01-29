ГПУ зафіксувала нові порушення РФ та окупантів на Донбасі

"В п’ятницю, 25 січня близько 23:00 години з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснили прицільний обстріл населеного пункту Лобачеве Новоайдарського району Луганської області (знаходиться під контролем уряду України)", - йдеться в повідомленні.



Також встановили, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено газопровід населеного пункту, будівлю магазину та житлові будинки.



"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного гуманітарного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати населених пунктів вздовж лінії розмежування на Донбасі. Крім того, міжнародні спостерігачі також зафіксували на цих стінах осколкові пошкодження, які виникли раніше.