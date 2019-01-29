ГПУ зафиксировала новые нарушения РФ и оккупантов на Донбассе

"В пятницу, 25 января около 23:00 часов с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, в нарушение норм международного гуманитарного права, осуществили прицельный обстрел населенного пункта Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем правительства Украина)", - говорится в сообщении.



Также установили, что в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод населенного пункта, здание магазина и жилые дома.



"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будет передано в Международный уголовный суд", - отмечается в сообщении.



Напомним, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенных пунктов вдоль линии разграничения в Донбассе. Кроме того, международные наблюдатели также зафиксировали на этих стенах осколочные повреждения, возникшие ранее.