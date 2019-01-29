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Бойовики обстріляли житловий будинок поблизу Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати населених пунктів вздовж лінії розмежування на Донбасі. Так, днями внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Так, за даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 28.01.2019 року, 26 січня, у селищі Чермалик (на північний схід від Маріуполя), по вулиці Набережній, будинок 59, команда СММ вчергове зафіксувала свіжі пошкодження на двох стінах житлового одноповерхового будинку. За оцінкою спостерігачів СММ, всі пошкодження утворилися внаслідок влучання боєприпасів стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міжнародні спостерігачі також зафіксували на цих стінах осколкові пошкодження, які виникли раніше.

Власники будинку (подружжя у віці 50–55 років) показали спостерігачам СММ кулю, яку, за їхніми словами, вони знайшли на землі під одним із місць вогневого ураження.

"За твердженнями господарів, 24 січня поточного року, в їхній будинок двічі влучали кулі. На щастя, ніхто з мешканців житлового будинку не постраждав. За словами подружжя, вони надвечір бояться виходити з дому на вулицю, оскільки в їхньому районі не припиняються обстріли", - зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, 28 січня російські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Як повідомляв УНН, бойовики 20 хвилин обстрілювали позиції українських військових поблизу Новотошківського.

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