Бойовики 20 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Новотошківського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає УНН.
“За наявною інформацією, від початку доби станом на 12.00 відбувся один обстріл.
Близько 10-ї години ранку ворог з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв наші позиції в районі Новотошківського, що на Луганському напрямку. Вогонь протягом 20 хвилин вівся з боку окупованого Голубівського”, — повідомив Праута.
Він повідомив, що станом на 12 годину 27 січня втрат у лавах Об’єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими.