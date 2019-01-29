Боевики обстреляли жилой дом вблизи Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенных пунктов вдоль линии разграничения на Донбассе. Так, на днях в результате вражеского обстрела был поврежден жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 28.01.2019 года, 26 января, в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя), по улице Набережной, дом 59, команда СММ в очередной раз зафиксировала свежие повреждения на двух стенах жилого одноэтажного дома. По оценке наблюдателей СММ, все повреждения образовались в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, международные наблюдатели также зафиксировали на этих стенах осколочные повреждения, возникшие ранее.
Владельцы дома (супруги в возрасте 50-55 лет) показали наблюдателям СММ пулю, которую, по их словам, они нашли на земле под одним из мест огневого поражения.
"По утверждению хозяев, 24 января текущего года, в их дом дважды попадали пули. К счастью, никто из жителей жилого дома не пострадал. По словам супругов, в сумерки боятся выходить из дома на улицу, так как в их районе не прекращаются обстрелы", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 28 января российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Как сообщал УНН, боевики 20 минут обстреливали позиции украинских военных вблизи Новотошковского.