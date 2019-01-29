ООС: бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ”): “з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї — поблизу селища Кримське;

з гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Травневе;

з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новотошківське”.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” обстріли по позиціях наших захисників велися: “з гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Широкине;

з гранатометів та стрілецької зброї — поблизу міста Мар’їнка”.

Внаслідок злочинних обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об’єднаних не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 28 січня, двох бойовиків було знищено та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.