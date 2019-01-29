ООС: боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. 28 января российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север"): "из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское;
из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Майское;
из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское".
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: "из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино;
из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка".
Вследствие преступных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 28 января, двое боевиков были уничтожены и один получил ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.