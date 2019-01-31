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РФ не відмовилася би від спроби захопити Україну

РФ не відмовилася би від спроби захопити Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація не відмовилася би від спроби захопити територію України. Про це Полторак повідомив під час брифінгу щодо реформи Міноборони, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що жодна людина, яка знаходиться в цьому залі й у цілому в Україні, не має жодних сумнівів, що РФ точно не відмовилася би від спроби захопити Україну, вона не відмовилася би від бажання провести відкриту агресію і захопити нашу територію", - зазначив Полторак.

Він додав, що у 2018 році РФ зосередила велику кількість техніки та ракет на державному кордоні та побудувала систему, яка давала можливість почати відкриту агресію проти України.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що між Росією і Україною немає ніякої війни.

Нагадаємо, ГПУ зафіксували порушення РФ та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного гуманітарного права на Донбасі.

Раніше Україна та Литва обговорили протидію агресії РФ.

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