РФ не відмовилася би від спроби захопити Україну

"Я думаю, що жодна людина, яка знаходиться в цьому залі й у цілому в Україні, не має жодних сумнівів, що РФ точно не відмовилася би від спроби захопити Україну, вона не відмовилася би від бажання провести відкриту агресію і захопити нашу територію", - зазначив Полторак.

Він додав, що у 2018 році РФ зосередила велику кількість техніки та ракет на державному кордоні та побудувала систему, яка давала можливість почати відкриту агресію проти України.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що між Росією і Україною немає ніякої війни.

Нагадаємо, ГПУ зафіксували порушення РФ та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного гуманітарного права на Донбасі.

Раніше Україна та Литва обговорили протидію агресії РФ.