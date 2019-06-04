Разведка Латвии не зафиксировала вмешательства РФ в выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства России в президентские выборы, передает УНН со ссылкой на местное агентство Delfi.
“Нет, не зафиксировали (вмешательства России)”, — сказал журналистам директор ДГБ после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой во вторник.
Разведка в прошлом году предупредила, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибернетических операций.
“Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать... Не было и слава богу”, — сказал Д. Яунишкис.
Шеф безопасности сказал, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Беларуси, Китая, терроризм или миграцию. Он утверждал, что обсуждал с Г. Науседой вопросы общего характера, так как у него еще нет разрешения на доступ к засекреченной информации.
Как сообщал УНН, Трамп разрешил рассекретить данные расследования о вмешательстве РФ в выборы США.