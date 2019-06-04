Розвідка Латвії не зафіксувала втручання РФ у вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Глава Департаменту держбезпеки (ДДБ) Литви Дарюс Яунішкіс каже, що розвідка не зафіксувала втручання Росії в президентські вибори, інформує УНН з посиланням на місцеве агентство Delfi.
“Ні, не зафіксували (втручання Росії)”, — сказав журналістам директор ДДБ після зустрічі з обраним президентом Гітанас Науседою у вівторок.
Розвідка в минулому році попередила, що Росія може спробувати вплинути на президентські вибори за допомогою кібернетичних операцій.
“Розвідка весь час говорила, що є ймовірність, що слід очікувати... Не було і слава богу”, — сказав Д. Яунішкіс.
Шеф безпеки сказав, що обговорив з обраним президентом ситуацію з безпекою і основні загрози, включаючи дії Росії, Білорусі, Китаю, тероризм або міграцію. Він стверджував, що обговорював з Г. Науседою питання загального характеру, так як у нього ще немає дозволу на доступ до засекреченої інформації.
Як повідомляв УНН, Трамп дозволив розсекретити дані розслідування про втручання РФ у вибори США.