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Трамп дозволив розсекретити дані розслідування про втручання РФ у вибори США

Трамп дозволив розсекретити дані розслідування про втручання РФ у вибори США

Київ • УНН

 • 9885 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У четвер президент США Дональд Трамп надав Генеральному прокурору Вільяму Барру повноваження переглянути розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією в 2016 році, а також розсекретити матеріали розслідування російського втручання у вибори. Про це в четвер заявила прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс, передає УНН.

"Сьогодні на прохання і рекомендації Генерального прокурора Сполучених Штатів президент Дональд Трамп доручив розвідці швидко і в повній мірі співпрацювати з розслідуванням Генеральним прокурором діяльності зі спостереження в ході президентських виборів 2016 року. Генеральному прокурору також були передані всі повноваження з розсекречення інформації, що відноситься до цього розслідування, відповідно до давно встановлених стандартів обробки секретної інформації", - йдеться в заяві.

За словами Сандерс, дані дії допоможуть зробити так, щоб "всі американці дізналися правду про події, які відбулися, і діях, які були зроблені під час останніх президентських виборів, і відновити довіру до наших державних інституцій".

Як повідомляв УНН, раніше генпрокурор США доручив федеральному прокурору вивчити причини розслідування Мюллера.

Міністерство юстиції США оприлюднило 18 квітня підсумкову доповідь Мюллера. Спецпрокурор стверджував, що Росія намагалася впливати на хід президентської виборчої кампанії в США в 2016 році. При цьому Мюллер визнав, що розслідування не виявило змови Трампа з Росією. Спецпрокурор при цьому підкреслив, що не може зробити однозначний висновок, чи створював Трамп перешкоди правосуддю.

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