Трамп разрешил рассекретить данные расследования о вмешательстве РФ в выборы США

"Сегодня по просьбе и рекомендации Генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведке быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием Генеральным прокурором деятельности по наблюдению в ходе президентских выборов 2016 года. Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации", - говорится в заявлении.

По словам Сандерс, данные действия помогут сделать так, чтобы "все американцы узнали правду о событиях, которые произошли, и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановить доверие к нашим государственным институтам".

Как сообщал УНН, ранее генпрокурор США поручил федеральному прокурору изучить причины расследования Мюллера.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.