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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111618 просмотра

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Разведка Британии: Киев остается главной военной целью россии

Разведка Британии: Киев остается главной военной целью россии

Киев • УНН

 • 166258 просмотра

КИЕВ. 21 марта УНН. Несмотря на постоянное отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью россии. Вероятно, россияне сделают приоритет попыткам окружить столицу в течение следующих недель, свидетельствуют данные служб разведки Великобритании, пишет УНН.

Детали

В разведке сообщают, что к северу от Киева продолжаются тяжелые бои. Российские военные, наступавшие на столицу с северо-востока, остановились. На северо-западном направлении силы, что наступали из Гостомеля, были отбиты украинским сопротивлением.

“Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 километров от центра города”, - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным WSJ, президент россии владимир путин изменит тактику в войне с Украиной после неудачной попытки захватить Киев, о чем сообщают неназванные высокопоставленные официальные лица США. Он хочет заставить Банковую согласиться на внеблоковость и принять претензии рф на южные и восточные территории Украины, пишет WSJ.

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