Разведка Британии: Киев остается главной военной целью россии

Детали

В разведке сообщают, что к северу от Киева продолжаются тяжелые бои. Российские военные, наступавшие на столицу с северо-востока, остановились. На северо-западном направлении силы, что наступали из Гостомеля, были отбиты украинским сопротивлением.

“Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 километров от центра города”, - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным WSJ, президент россии владимир путин изменит тактику в войне с Украиной после неудачной попытки захватить Киев, о чем сообщают неназванные высокопоставленные официальные лица США. Он хочет заставить Банковую согласиться на внеблоковость и принять претензии рф на южные и восточные территории Украины, пишет WSJ.