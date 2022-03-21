Разведка Британии: Киев остается главной военной целью россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта УНН. Несмотря на постоянное отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью россии. Вероятно, россияне сделают приоритет попыткам окружить столицу в течение следующих недель, свидетельствуют данные служб разведки Великобритании, пишет УНН.
Детали
В разведке сообщают, что к северу от Киева продолжаются тяжелые бои. Российские военные, наступавшие на столицу с северо-востока, остановились. На северо-западном направлении силы, что наступали из Гостомеля, были отбиты украинским сопротивлением.
“Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 километров от центра города”, - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным WSJ, президент россии владимир путин изменит тактику в войне с Украиной после неудачной попытки захватить Киев, о чем сообщают неназванные высокопоставленные официальные лица США. Он хочет заставить Банковую согласиться на внеблоковость и принять претензии рф на южные и восточные территории Украины, пишет WSJ.