Розвідка Британії: Київ залишається головною військовою метою росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня УНН. Попри постійну відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою росії. Ймовірно, росіяни зроблять пріоритет спробам оточити столицю протягом наступних тижнів, свідчать дані служб розвідки Великої Британії, пише УНН.
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У розвідці повідомляють, що на північ від Києва тривають важкі бої. Російські військові, що наступали на столицю з північного сходу, зупинилися. На північно-західному напрямку сили, що наступали з Гостомеля, були відбиті українським опором.
“Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За даними WSJ, президент росії володимир путін змінить тактику у війні з Україною після невдалої спроби захопити Київ, повідомляють неназвані високопоставлені офіційні особи США. Він хоче примусити Банкову погодитися на позаблоковість і прийняти претензії рф на південні та східні території України, пише WSJ.