Расстреляли авто с киевлянином во время оккупации Бучи: правоохранители сообщили о подозрении пяти российским десантникам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Служба безопасности установила личности еще пяти военных преступников рф, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевщины во время оккупации региона. Они расстреляли авто с киевлянином, который ехал в Бучу передать вещи первой необходимости своим знакомым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Подозреваемые являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии ВС рф.
Установлено, что в начале марта 2022 года старший лейтенант николай симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижевка Бучанского района. В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.
Отмечается, что погибший ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые уже несколько дней находились в оккупации. Однако рашисты расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине. Чтобы скрыть преступление, российские военные закопали тело в ближайшем лесном массиве.
Расследование установило, что на момент преступления симов был заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии.
А его подчиненные из 2-го взвода, которые непосредственно расстреляли гражданскую машину, это:
▪ сержант илья астахов – заместитель командира взвода;
▪ сержант андрей дворецкий – командир отделения;
▪ ефрейтор руслан харитонов – наводчик-оператор;
▪ рядовой олег бахмисов – стрелок.
Следователи сообщили всем пятерым о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).
Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности.
Также проверяется информация о возможной гибели симова на войне в Украине.
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