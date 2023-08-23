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Розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі: правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом російським десантникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох воєнних злочинців рф, які причетні до масових убивств цивільного населення Київщини під час окупації регіону. Вони розстріляли авто з киянином, який їхав в Бучу передати речі першої необхідності своїм знайомим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Підозрювані є військовослужбовцями 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф.

Встановлено, що на початку березня 2022 року старший лейтенант микола симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним жителем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

Зазначається, що загиблий їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Однак рашисти розстріляли його авто перехресним вогнем з автоматичної зброї зі своїх позицій на узбіччі. Щоб приховати злочин, російські військові закопали тіло у найближчому лісовому масиві.

Розслідування встановило, що на момент злочину симов був заступником командира 7-ї роти 3-го батальйону 331-го парашутно-десантного полку згаданої дивізії.

А його підлеглі з 2-го взводу, які безпосередньо розстріляли цивільну автівку, це:
▪ сержант ілля астахов – заступник командира взводу;
▪ сержант андрій дворецький – командир відділення;
▪ єфрейтор руслан харитонов – навідник-оператор;
▪ рядовий олег бахмісов – стрілець.

Слідчі повідомили всім п’ятьом про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Наразі правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження викритих воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності.

Також перевіряється інформація про можливу загибель симова на війні в Україні.

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