Расстрел в Днепре: врач рассказал о пострадавших, 22-летняя девушка - в критическом состоянии

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“Когда приехал сюда, в раенное отделение, их уже было трое, с ранениями живота. Самый тяжелый парень, его зовут Игорь, у него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелый, и в настоящее время в отделении реанимации политравмы, ему оказывают помощь. Пришел в сознание, слава Богу, все пока идет, как положено”, — сказал врач.

Детали

По его словам, второй потерпевший — Владислав, ему 22 года, у него перелом левого бедра.

“Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще б несколько миллиметров — и, наверное, не удалось бы его спасти, потому что, как бы, не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию — кровь выходит за считанные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему. Он тоже пока находится в отделении реанимации”, — говорит Рыженко.

Врач рассказал, что третий солдат с пулевым ранением в область седалищной мышцы, проблем нет, потеря крови небольшая. Хирурги провели первичную хирургическую обработку, все сделали, он идет на выздоровление. По оценкам медика — средняя тяжесть.

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“Самое тяжелое — поступила девушка по имени Жанна, ей 22 года. Я даже успел с ней поговорить несколько минут. Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плече и третью в правое колено. Состояние крайне тяжелое. Когда хирурги открыли живот, весь кишечник разбит... Буквально 15 минут назад закончили операцию. Состояние крайне тяжелое, можно сказать критическое. Если она выживет, это будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова”, — рассказал врач.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.