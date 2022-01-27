Розстріл у Дніпрі: лікар розповів про постраждалих, 22-річна дівчина - у критичному стані

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“Коли приїхав сюди, до районного відділення, їх уже було троє, з пораненнями живота. Найважчий хлопець, його звуть Ігор, у нього тяжке поранення живота, контузія печінки, десь літр крові у черевній порожнині. Його одразу після комп’ютерного томографа взяли до операційної. Він залишається важким, і нині у відділенні реанімації політравми йому надають допомогу. Прийшов до тями, слава Богу, все поки що йде, як належить”, — сказав лікар.

Деталі

За його словами, другий потерпілий — Владислав, йому 22 роки, має перелом лівого стегна.

“Куля зупинилася біля стегнової артерії. Ще б кілька міліметрів — і, напевно, не вдалося б його врятувати, бо, начебто, не тяжке поранення, але якщо куля пробиває стегнову артерію — кров виходить за лічені хвилини. У нього стан тяжкий, ближче до середнього. Він теж поки що знаходиться у відділенні реанімації”, — каже Риженко.

Лікар розповів, що третій солдат із кульовим пораненням в область сідничного м’яза, проблем немає, втрата крові невелика. Хірурги провели первинну хірургічну обробку, все зробили, він іде на одужання. За оцінками медика — середній тягар.

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“Найважче — надійшла дівчина на ім’я Жанна, їй 22 роки. Я навіть встиг з нею поговорити кілька хвилин. Вона не пам’ятає, що сталося. Вона отримала кулю в живіт, область пупка, другу кулю в плечі і третю в праве коліно. Стан вкрай тяжкий. Коли хірурги відкрили живіт, весь кишківник розбитий... Буквально 15 хвилин тому закінчили операцію. Стан дуже важкий, можна сказати критичний. Якщо вона виживе, то це буде ще один подвиг лікарів лікарні Мечникова”, — розповів лікар.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.