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Расследование по делу судьи ВХСУ Емельянова продолжили до 1 февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины продлила срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова до 1 февраля 2018 года. Об этом говорится в постановлении Подольского районного суда Киева, передает УНН.

Расследование по делу судьи ВХСУ Емельянова продолжили до 1 февраля

Согласно постановлению суда, следствие в отношении судьи Емельянова неоднократно останавливалось, в последний раз - 17 ноября 2017 года. Однако 21 декабря он был восстановлен, и его срок продлен до 1 февраля 2018 года.

В связи с продолжением досудебного расследования прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении процессуальных обязанностей в отношении Емельянова также до 1 февраля.

Подольский райсуд столицы, заслушав мнения участников процесса, продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по Емельянову до 1 февраля 2018 года.

В частности, он должен уведомлять следователя, прокурора суд об изменении места жительства, а также воздержаться от общения со свидетелями по делу, другими лицами, определенными следователем или прокурором по поводу обстоятельств уголовного производства.

Напомним, 18 октября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что объявлено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украина.

27 октября судьи ВХСУ Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога объемом 1,5 млн грн.

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова положено обязанности не отлучаться за пределы Киевского области, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

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