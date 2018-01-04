Розслідування у справі судді ВГСУ Ємельянова продовжили до 1 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Генеральна прокуратура України продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова до 1 лютого 2018 року. Про це йдеться в ухвалі Подільського районного суду Києва, передає УНН.
Згідно з ухвалою суду, слідство щодо судді Ємельянова неодноразово зупинялося, востаннє – 17 листопада 2017 року. Проте 21 грудня воно було відновлено, і його термін продовжено до 1 лютого 2018 року.
У зв’язку з продовженням досудового розслідування прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження процесуальних обов’язків щодо Ємельянова також до 1 лютого.
Подільський райсуд столиці, заслухавши думки учасників процесу, продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Ємельянова до 1 лютого 2018 року.
Зокрема, він повинен повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну місця проживання, а також утриматися від спілкування зі свідками у справі, іншими особами, визначеними слідчим чи прокурором з приводу обставин кримінального провадження.
Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що оголошено про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.
27 жовтня судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави обсягом 1,5 млн грн.
Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.