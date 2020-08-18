Расследование в отношении главы райсуда в Ровенской области завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Досудебное расследование по делу в отношении главы одного из райсудов Ровенской области, которого подозревают в получении взятки, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Расследование по факту просьбы предоставления и получения неправомерной выгоды главой одного из районных судов Ровенской области завершено. 17 августа 2020 года судье открыты материли следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следствие установило отдельные факты высказывания главой суда просьбы предоставить ему неправомерной выгоды за влияние на другого судью для принятия им соответствующего решения в интересах заинтересованных лиц. Речь шла о принятии решения в различных делах, которые были на рассмотрении суда от принятия решения об административном взыскании за вождение в нетрезвом состоянии до возвращения имущества, арестованного в рамках расследования в уголовном производстве.
Как напоминает, САП неправомерную выгоду глава суда получил через посредника. В феврале 2020 года судье и посреднику сообщено о подозрении.
Впоследствии с посредником прокурор САП заключил соглашение о признании виновности, которле 22 мая 2020 года утвердила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда. Через месяц приговор вступил в законную силу.
"14 августа 2020 года главе суда сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды ред.)", - отмечается в сообщении.
Напомним, главе одного из районных судов Ровенской области сообщено о подозрении в просьбе предоставления и получения взятки.