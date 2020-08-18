Расследование в отношении главы райсуда в Ровенской области завершено

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82178 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101726 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126410 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107191 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127156 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101188 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102018 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104039 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101950 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Расследование в отношении главы райсуда в Ровенской области завершено

Расследование в отношении главы райсуда в Ровенской области завершено

Киев  •  УНН

 • 10419 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Досудебное расследование по делу в отношении главы одного из райсудов Ровенской области, которого подозревают в получении взятки, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Расследование по факту просьбы предоставления и получения неправомерной выгоды главой одного из районных судов Ровенской области завершено. 17 августа 2020 года судье открыты материли следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следствие установило отдельные факты высказывания главой суда просьбы предоставить ему неправомерной выгоды за влияние на другого судью для принятия им соответствующего решения в интересах заинтересованных лиц. Речь шла о принятии решения в различных делах, которые были на рассмотрении суда от принятия решения об административном взыскании за вождение в нетрезвом состоянии до возвращения имущества, арестованного в рамках расследования в уголовном производстве.

Как напоминает, САП неправомерную выгоду глава суда получил через посредника. В феврале 2020 года судье и посреднику сообщено о подозрении.

Впоследствии с посредником прокурор САП заключил соглашение о признании виновности, которле 22 мая 2020 года утвердила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда. Через месяц приговор вступил в законную силу.

"14 августа 2020 года главе суда сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, главе одного из районных судов Ровенской области сообщено о подозрении в просьбе предоставления и получения взятки.

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