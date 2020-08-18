Розслідування стосовно голови райсуду на Рівненщині завершено

"Розслідування за фактом прохання надання та одержання неправомірної вигоди головою одного з районних судів Рівненської області завершене. 17 серпня 2020 року судді відкриті матеріли слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідство встановило непоодинокі факти висловлювання головою суду прохання надати йому неправомірну вигоду за вплив на іншого суддю задля ухвалення ним відповідного рішення в інтересах зацікавлених осіб. Йшлося про ухвалення рішення в різних справах, що були на розгляді суду: від прийняття рішення про адміністративне стягнення за водіння в нетверезому стані до повернення майна, арештованого в межах розслідування у кримінальному провадженні.

Як нагадує, САП неправомірну вигоду голова суду отримав через посередника. У лютому 2020 року судді та посереднику повідомлено про підозру.

Згодом із посередником прокурор САП уклав угоду про визнання винуватості, яку 22 травня 2020 року затвердила колегія суддів Вищого антикорупційного суду. За місяць вирок набув законної сили.

"14 серпня 2020 року голові суду повідомили про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди –ред.)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, голові одного з районних судів Рівненської області повідомлено про підозру у проханні наданні та одержанні хабара.