Распустив Раду, Зеленский взял на себя всю ответственность за вызовы - премьер

"Я предложил Президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь, и я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые в повестке дня", - отметил премьер.

По его словам, стабильность в стране является приоритетом.

При этом он добавил, что, предлагая новоизбранному главе государства совместной работе на благо страны, осознавал все угрозы перед государством в будущем.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.