Розпустивши Раду, Зеленський взяв на себе всю відповідальність за виклики – прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Оголосивши про розпуск Верховної Ради України, новообраний Президент України Володимир Зеленський взяв на себе усю відповідальність за майбутні виклики перед державою. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я запропонував Президенту, парламенту, щоби ми спільно сформували новий порядок денний і дуже швидко почали приймати рішення, які зроблять Україну сильнішою. Президент обрав інший шлях, і я вважаю, що він сьогодні своєю заявою взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами, які є на порядку денному", - зазначив прем’єр.
За його словами, стабільність у країні є пріоритетом.
При цьому він додав, що, пропонуючи новообраному голові держави спільну роботу на благо країни, усвідомлював усі загрози перед державою в майбутньому.
Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду.