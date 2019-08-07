Начался первый официальный визит Зеленского в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Начался первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
“Первый официальный визит Владимира Зеленского в Турецкую Республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи!”, — написал посол.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что планирует сегодня позвонить Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом к встрече в “нормандском формате” в ближайшее время.
Как сообщал УНН, в рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
Первый официальный визит @ZelenskyyUa к ТР начался-впереди насыщенная программа и важные встречи! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 7, 2019