Президент України відвідає Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України здійснить візит до Туреччини. Про це повідомили у прес-службі Офісу Президента, передає УНН.
“7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці”, — йдеться у повідомленні.
У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.
Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
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