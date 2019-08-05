Президент України відвідає Туреччину

“7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці”, — йдеться у повідомленні.

У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

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