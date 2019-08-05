Президент Украины посетит Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины совершит визит в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.
"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
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