Зеленський планує сьогодні терміново телефонувати Макрону і Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох вояків ООС на Донбасі планує сьогодні зателефонувати Президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із закликом до зустрічі в “нормандському форматі” найближчим часом. Про це він заявив на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Сьогоднішній перший дзвінок був з президентом РФ, другий дзвінок у мене буде в Туреччині з президентом Макроном, але я не знаю чи встигнемо ми, тому що через ці жорсткі події, які відбулись вчора, я зараз повинен був летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати. Якщо щось у нас відбудеться, я повинен буду повертатися”, — заявив Президент.
З його слів, турецька сторона про це знає і з порозумінням ставиться.
“Також хочу з’єднатись найближчим часом — сьогодні, якщо буде час — з пані Меркель і домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному “в цьому році повинна бути зустріч у „нормандському форматі“. Скільки ще людей загинуть у цьому році? Я хочу, щоб це відбулось... Саме найближчим часом”, — сказав Зеленський.
Як зазначав УНН, Зеленський подзвонив Путіну після загибелі українських військових.