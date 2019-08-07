Зеленский планирует сегодня срочно позвонить Макрону и Меркель

“Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй звонок у меня будет в Турции с президентом Макроном, но я не знаю успеем ли мы, потому что через эти жесткие события, которые произошли вчера, я сейчас должен был лететь в Турцию, сейчас срочно будем вылетать. Если что-то у нас произойдет, я должен буду возвращаться”, — заявил Президент.

По его словам, турецкая сторона об этом знает и с пониманием относится.

“Также хочу соединиться в ближайшее время — сегодня, если будет время — с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу “в этом году должна быть встреча в „нормандском формате“. Сколько еще людей погибнут в этом году? Я хочу, чтобы это произошло... Именно в ближайшее время”, — сказал Зеленский.

Как отмечал УНН, Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных.