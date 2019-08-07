Розпочався перший офіційний візит Зеленського до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Розпочався перший офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки. Про це у Twitter повідомив Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“Перший офіційний візит Володимира Зеленського до Турецької Республіки розпочався — попереду насичена програма та важливі зустрічі!”, — написав посол.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що планує сьогодні зателефонувати Президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із закликом до зустрічі в “нормандському форматі” найближчим часом.
Як повідомляв УНН, у рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.
Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 7, 2019