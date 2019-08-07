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Розпочався перший офіційний візит Зеленського до Туреччини

Розпочався перший офіційний візит Зеленського до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Розпочався перший офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки. Про це у Twitter повідомив Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.

“Перший офіційний візит Володимира Зеленського до Турецької Республіки розпочався — попереду насичена програма та важливі зустрічі!”, — написав посол.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що планує сьогодні зателефонувати Президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із закликом до зустрічі в “нормандському форматі” найближчим часом.

Як повідомляв УНН, у рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.

Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 7, 2019

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