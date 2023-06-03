Начато производство по факту вражеского артобстрела Сумщины - Офис Генпрокурора

Детали

Так, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 2 июня 2023 года утром оккупанты с территории российской федерации из артиллерии обстреляли окраину г. Середина-Буда Шосткинского района.

Как отмечается, в результате обстрела произошло возгорание частного дома, местный житель получил ранения.

Сообщается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщали о начале расследования по факту очередного вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого пострадали 15 человек.