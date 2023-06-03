Розпочато провадження за фактом ворожого артобстрілу Сумщини – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Розпочато провадження за фактом чергового ворожого артобстрілу цивільних об’єктів в Сумській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Так, за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 2 червня 2023 року зранку окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли околицю м. Середина-Буда Шосткинського району.
Як зазначається, внаслідок обстрілу відбулося загоряння приватного будинку, місцевий житель отримав поранення.
Повідомляється, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.
Нагадаємо
В Офісі Генпрокурора повідомляли про початок розслідування за фактом чергового ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого постраждали 15 людей.